Sono state accettate ufficialmente le dimissioni di Andrea Agnelli dal Consiglio d’Amministrazione di Exor

Di seguito il comunicato di Exor, la holding che controlla la maggioranza della Juventus, su John Elkann e Andrea Agnelli

COMUNICATO – L’Assemblea ha approvato i conti 2022 di Exor, ha espresso un parere positivo in merito alla relazione sulla remunerazione 2022 e ha approvato la nuova politica retributiva della Società. È stata deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,44 euro per azione in circolazione, per un totale di circa 100 milioni di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 6 giugno 2023 (data stacco cedola 2 giugno 2023) e sarà pagato agli azionisti registrati alla data del 5 giugno 2023 (record date).

John Elkann è stato riconfermato amministratore esecutivo; Nitin Nohria è stato nominato amministratore non esecutivo senior, mentre Sandra Dembeck e Tiberto Ruy Brandolini d’Adda sono stati nominati amministratori non esecutivi. Anche Marc Bolland, Melissa Bethell, Laurence Debroux, Axel Dumas, Ginevra Elkann e Alessandro Nasi sono stati riconfermati amministratori non esecutivi. Come precedentemente annunciato, Andrea Agnelli – ex presidente della Juventus – si è dimesso a partire da oggi dal consiglio di amministrazione di Exor.

L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a riacquistare sul mercato le azioni della Società fino ad un numero massimo di azioni pari al 10% delle azioni ordinarie emesse dalla Società e per 18 mesi dalla data odierna, in conformità alla legge olandese e alle disposizioni dello Statuto della Società. L’Assemblea ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di annullare le eventuali azioni ordinarie detenute o che saranno acquisite, al fine di ottimizzare la struttura patrimoniale della Società e di aumentare la flessibilità nella gestione del suo capitale.

L’assemblea generale ha esonerato gli amministratori da ogni responsabilità in relazione all’esercizio delle loro funzioni nell’esercizio 2022. Infine, Deloitte è stata nominata revisore esterno indipendente incaricato della revisione dei conti annuali per l’esercizio 2024.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG