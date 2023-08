Juve Real Madrid, un altro forfait per Massimiliano Allegri che non potrà contare su di lui contro i Blancos

La Juve di Allegri tornerà in campo contro il Real Madrid ad Orlando, per l’ultima amichevole del tour americano in programma stanotte. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, non sarà della partita Mattia Perin.

L’estremo difensore del club bianconero è ancora alle prese un problema alla spalla e non ci sarà.

