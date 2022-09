Le parole di Walter Veltroni sulla situazione difficile della Juve: «Per risolverla servirà del tempo, c’è un problema di stato d’animo»

Walter Veltroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del momento di crisi della Juve e di Allegri. Di seguito le sue parole.

«Pensavo che l’anno scorso fosse un anno di transizione, anche Allegri ha contribuito alla definizione della rosa. Lì ci sono stati dei problemi. Lui voleva un gruppo di giocatori italiani, come la famosa BBC, e poi ci sono giovani su cui investire. Quest’anno fa fatica comunicativamente, è un po’ cambiato. Non penso che il problema della Juventus sia lui, c’è un problema di stato d’animo, si capisce che non è quella la Juventus. C’è un problema di qualità a centrocampo come sulle fasce dietro, qualche giocatore è arrivato. Dobbiamo mettere in conto che ci vuole tempo».

