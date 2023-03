Paul Pogba presente quest’oggi al J Medical: le condizioni del centrocampista francese, ancora non a disposizione

Nel pomeriggio di oggi, Paul Pogba ha effettuato una visita di controllo al J Medical. Stando a quanto riferisce Juventusnews24.com, il francese si è sottoposto ad una serie di nuovi controlli, in compagnia del medico sociale Tzouroudis.

Ad oggi l’unica certezza è che il francese non sarà sicuramente in campo con i bianconeri per la ripresa del campionato dopo la sosta.

L’articolo Juve, visite mediche per Pogba: le condizioni del francese proviene da Calcio News 24.

