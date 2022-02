Juve, Vlahovic: “Era importante vincere, sono qui per dare il mio contributo”

Un soddisfatto Dusan Vlahovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria della Juventus nella partita contro il Verona, gara aperta da un gol del giovane attaccante serbo: “Era importantissimo vincere questa partita perché queste sono le più difficili dopo le soste, abbiamo avuto il giusto approccio da subito e siamo riusciti a vincere. Devo ringraziare i miei compagni e il mister che mi hanno accolto benissimo, sto cercando di capire tutto e devo solo continuare così. La cosa più importante è la vittoria di oggi”.

“L’importante è far gol ma voglio migliorare sotto tutti i punti di vista, mi ha detto di non avere ansia perché andrà tutto bene. Se mi accontento della Champion? Come ho detto in conferenza, la Juve punta sempre agli obiettivi più alti e sono qui per dare il mio contributo e poi pensiamo di partita in partita. Faremo i conti a fine stagione”.