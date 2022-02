Udinese, Cioffi: “Vittoria dal valore incredibile”

Dopo il successo contro il Torino, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, si è fermato ai microfoni di DAZN: “Vittoria dal valore incredibile. Grande merito ai ragazzi, è stata una prestazione di volontà. La nostra forza è il gruppo e lo abbiamo dimostrato. Oggi abbiamo fatto giocare alcuni giocatori che finora erano stati valorizzati poco a testimonianza che la nostra forza è il gruppo. Vogliamo portare avanti questa idea fino alla fine del campionato”.

“Noi abbiamo un’identità chiara – ha affermato il mister bianconero -. Oggi ci siamo confrontati con una squadra importante, era un ottimo banco di prova. Chi gioca gioca e chi gioca vuole far bene. Si continua a parlare dei singoli ma la forza nostra deve essere il gruppo. Il nostro obiettivo principale è la salvezza, per ottenerla serve il gruppo. La volontà di vincerla oggi è stata decisiva. Il Torino è molto forte, non li abbiamo aspettati ed è questa la mentalità che voglio dai miei ragazzi”.