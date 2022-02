Tudor: “Credo che il nostro sia il miglior modo di giocare a calcio”

L’allenatore dell’Hellas Verona Igor Tudor parla a DAZN della sconfitta della sua squadra contro la Juventus di ieri sera. “Abbiamo fatto una buona gara, ma per fare punti non basta. Serviva una grande prestazione ed un momento più opaco della Juve, che invece è in grande forma. I gol sono nati da due sbagli nostri, e poi c’è da dire che siamo mancati davanti: non abbiamo fatto la differenza nonostante fossimo messi molto bene in campo. Siamo abituati a portare tanti giocatori nella trequarti avversaria, ma la Juve dietro oggi era tosta e decisa a non prendere gol“.

“Questo gioco è frutto dell’esperienza maturata nel corso degli anni e dal confronto con Ivan Juric ho capito che il percorso che aveva iniziato lui qui era giusto. Lo sento mio adesso, e credo sia la cosa più importante, perché se non sei tu il primo a credere in un determinato sistema di gioco non puoi trasmettere le idee ai giocatori. Con un diverso tipo di calcio, con la zona invece che i duelli individuali magari, sono convintissimo che non arriverebbero gli stessi risultati, che si peggiorerebbe di un buon 30%. Io voglio dare un’impronta forte, fare in modo che i ragazzi sentano loro il modo di giocare che proponiamo. L’unico nostro problema, adesso, è che i nuovi hanno bisogno di tempo per abituarsi a questo tipo di gioco“.