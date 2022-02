Salernitana-Spezia probabili formazioni

Stasera alle 20:45 Salernitana-Spezia chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono galvanizzato dai tanti nuovi acquisti effettuati, diversi saranno in campo, come Sepe, Fazio e Verdi, altri in panchina come Ederson e Perotti. Gli ospiti sono in un ottimo momento e sono guidati dall’allenatore del mese di gennaio. Ecco le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Djuric, Mousset. Allenatore: Colantuono. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Delli Carri, Dragusin, Gagliolo, Obi, Ederson, Kastanos, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Ribery. Indisponibili: Ruggeri, M. Coulibaly, Schiavone. Squalificati: Veseli. Diffidati: Bonazzoli, Obi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Salcedo, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Agudelo, Nguiamba, Strelec, Bertola. Indisponibili: Leo Sena, Sher, S. Bastoni, Kovalenko. Squalificati: -. Diffidati: Manaj.