Dusan Vlahovic ha rifiutato la convocazione della Serbia per via del mal di schiena: l’obiettivo è recuperare per Milan-Juve

Niente nazionale per Dusan Vlahovic. Come riferito da La Gazzetta dello Sport l’attaccante salterà le partite della Serbia contro Ungheria e Montenegro. La Juve ha comunicato le condizioni fisiche del giocatore ai medici della Nazionale ed è in attesa che venga tolto dalla lista dei convocati.

Resterà a Torino a curarsi dal mal di schiena con l’obiettivo di rientrare per il big match del 22 ottobre contro il Milan.

