Le parole di Timothy Weah, esterno della Juve, sull’ambientamento con i bianconeri e con il vivere in Italia

Timothy Weah ha parlato dal ritiro della sua Nazionale a CBS Sport Golazo sul suo periodo di adattamento alla Juve e all’Italia. Di seguito le sue parole.

RUOLO ALLA JUVE E IN NAZIONALE – «Mi piacciono entrambi, sto imparando molto alla Juventus e credo sia un bene, così posso espandere il mio modo di giocare».

COME SI TROVA IN ITALIA – «Mi sto ambientando, anche con i gesti tipici… Il linguaggio? Sto imparando ma parlo poco italiano, ma per fortuna parlo un ottimo francese quindi capisco ciò che mi viene detto».

