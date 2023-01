Il centrocampo verrà ancora una volta stravolto quello della Juventus, ecco i motori e chi andrà via dai bianconeri.

Rabiot e Paredes andranno sicuramente via a giugno dalla Juventus, chi per motivi contrattuali chi per il mancato riscatto. Anche McKennie andrà via, che sia proprio in questa sessione di Gennaio o a Giugno. Il centrocampo bianconero perderà quindi tre elementi, un regista e due mezzali. Ovviamente la perdita del francese visto il rendimento di quest’ultimo anno è la più pesante, dopo i primi anni di stenti.

Ovviamente non potranno essere tutti sostituiti da giovani, ma serve anche gente pronta. Se si aspetta il ritorno di Pogba, a fine anno il rientro alla base di Rovella è praticamente certo. Resterebbero due posti, che sicuramente uno di essi sarà un giocatore di elevato spessore internazionale non a caso si parla di Mac Allister e Milinkovic Savic. Da non sottovalutare la possibile promozione in prima squadra di Barrenechea se Pogba si ristabilisse completamente.

