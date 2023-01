Calciomercato Juve, l’obiettivo primario dei bianconeri per gennaio è l’acquisto di un esterno destro da alternare a Cuadrado

L’apertura del calciomercato invernale è ormai alle porte e in casa Juve si ragiona sulle mosse da fare in entrata. L’obiettivo già dichiarato è quello dell’acquisto di un esterno destro che possa alternarsi a Juan Cuadrado, fin qui titolare indiscusso da quella parte ma che, per età e per calo di rendimento, non può giocarle tutte fino a fine stagione. I nomi più caldi al momento sono quelli di Karsdorp, ormai in rotta con la Roma nonostante sia tornato ad allenarsi con il gruppo, e Fresneda, giovane talento che si sta mettendo in mostra con il Real Valladolid, tanto da aver già attirato le attenzioni di mezza Europa. Non è da escludere però una promozione dalla Next Gen del giovane Barbieri che tanto bene si è comportato nelle uscite amichevoli in programma a dicembre.

A centrocampo, invece, ci sono più ragionamenti da dover fare. Vista la grande abbondanza nel reparto, Madama dovrà prima cedere che comprare. L’indiziato principale alla cessione è Weston McKennie che tanto mercato ha in campionati come Premier o Bundesliga. C’è poi da risolvere la questione Rabiot: difficile il rinnovo a certe cifre, ma Allegri non vuole mollare per nessuna ragione al mondo il suo pupillo, per il quale ci sarà un summit nelle prossime settimane. Cessione difficile già ora, ma niente si può escludere. I nomi in entrata sono sempre gli stessi, ossia Milinkovic-Savic e Mac Allister. L’argentino avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione bianconera, mentre il serbo andrà in scadenza nel 2024 e in estate, senza prolungamento, ci sarebbero più margini di trattative con Lotito.

