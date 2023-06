Juventus Academy World Cup: la cerimonia inaugurale della quarta edizione, in programma dal 12 al 16 giugno

(inviato all’Allianz Stadium) – Dal 12 al 16 giugno 2023 va in scena la quarta edizione della Juventus Academy World Cup, l’evento annuale che coinvolge le Academy bianconere in giro per il mondo. La manifestazione si svolge a Torino, con la partecipazione di 71 squadre di 4 annate, dal 2010 al 2013 (Under 13, 12, 11 e 10), provenienti da 5 continenti.

Nel giorno di lunedì 12 giugno alle ore 17.00, si è tenuta all’Allianz Stadium la cerimonia inaugurale della manifestazione. Juventusnews24 ha seguito LIVE l’evento con tutti gli aggiornamenti.

Ore 17.46 – Si chiude qui la cerimonia inaugurale.

Ore 17.45 – Claudio Marchisio apre la manifestazione 2023: «Dichiaro ufficialmente aperta la Juventus Academy World Cup 2023».

Ore 17.40 – Ora, Academy dopo Academy, è tempo di una fotografia sul palco insieme a Claudio Marchisio.

Ore 17.20 – Presentate ora le 34 Academy provenienti da tutto il mondo.

Ore 17.17 – Sugli schermi dell’Allianz Stadium, ora, viene proposto un filmato di quella che è stata la scorsa edizione della Juventus Academy World Cup.

Ore 17.11 – Sale sul palco Claudio Marchisio: «Innanzitutto ciao a tutti, sono contento di essere qua e vedere questi ragazzi e ragazze con la maglietta bianconera. Mi sblocca dei ricordi importanti. Ho fatto un percorso che faranno molti di voi in futuro. Il consiglio che posso darvi è rincorrere i vostri sogni, con quell’emozione, con quell’entusiasmo. So che inizierà un torneo importante per voi, giocatelo con entusiasmo, voglia, divertitevi perché questa è un’esperienza unica».

Ore 17.07 – Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero sale sul palco: «Volevo darvi il benvenuto nel nostro stadio, l’Allianz Stadium. Siete 73 squadre partecipanti, 34 Academy, 23 Nazioni che si sfideranno in più di 100 partite. Possiamo dare inizio alla quarta edizione del vostro torneo, grazie».

Ore 17.05 – Inizia la cerimonia d’apertura della quarta edizione della Juventus Academy World Cup.

Ore 16.40 – Presenti alla Cerimonia d’Apertura 2000 persone (partecipanti alla Juventus Academy World Cup 2023) – spalti – Claudio Marchisio.

73 squadre partecipanti:

34 Academy internazionali

23 nazioni si sfideranno in più di 100 partite al giorno

800+ giocatori

500+ genitori

Età ragazzi (2010 9v9; 2011 9v9; 2012 7v7; 2013 7v7)

12 giugno pomeriggio ore 17.00 Cerimonia di apertura all’Allianz Stadium

13 e 14 giugno (tutto il giorno) e 15 giugno (solo mattina): Matchdays

Partite presso impianti sportivi di Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx, Susa (> 120 partite al giorno)

15 giugno pomeriggio: Final Four presso JTC Continassa

The post Juventus Academy World Cup: la cerimonia inaugurale della quarta edizione, parlano il presidente Ferrero e Marchisio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG