L’argentino del Paris Saint Germain, Paredes è pronto a diventare un giocatore della Juventus una volta ceduto Rabiot.

Paredes del Paris Saint Germain è pronto a diventare il nuovo regista della Juventus. Proprio la società francese ha finalmente aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per il centrocampista ex Roma. I bianconeri dovranno spendere complessivamente tra prestito e riscatto una cifra che balla tra i venti milioni di euro e i 25 milioni di euro. Ma prima dell’arrivo serviranno almeno due cessioni a centrocampo.

Le cessioni sono quelle di Adrien Rabiot oramai in dirittura d’arrivo con il Manchester United per una cifra vicina ai 17 milioni di euro con un contratto di oltre 7 milioni di euro all’anno. Rovella invece una volta completato il trasferimento di Paredes ma possibile anche prima si dovrebbe trasferire in prestito secco al Monza di Berlusconi. Il brasiliano Arthur continua a trattare con squadre della Premier League e della Liga. Con lo stesso Valencia che spera ancora in un grandissimo sconto sull’ingaggio che i bianconeri non vogliono concedere.

