Sono queste le parole del terzino sinistro della Juventus, Alex Sandro in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benfica.

Ecco le parole del terzino sinistro brasiliano, Alex Sandro della Juventus in vista della sfida contro il Benfica: “C’è un gran valore perché sappiamo che l’unico risultato importante è la vittoria. Veniamo qui per vincere, per fare una gran partita. Siamo nel momento di crescita e che sappiamo che non dobbiamo più sbagliare. Prima della partita pensiamo sempre a dimostrare il nostro meglio nella gara. Non cambia niente rispetto alle altre partite: entrare in campo, vincere e dimostrare il nostro meglio. Anche domani sarà così.”

Sul ruolo di centrale: “Mi trovo benissimo in questo ruolo, sarà sempre a disposizione in qualsiasi ruolo per aiutare la squadra in campo. Non è diverso, non cambia molto perché è sempre dal lato sinistro. Mi sento bene lì. Il Benfica ha giocatori che possono fare la differenza sempre, dobbiamo farci trovare pronti per questa partita.“

