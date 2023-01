Parla Max Allegri in conferenza stampa, il tecnico della Juventus risponde alla domanda sulla penalizzazione e sull’Atalanta.

Nonostante l’evidente area di disagio, Max Allegri allenatore della Juventus compie lo stesso la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, queste sono le sue parole: “Alla Juventus non si gioca mai con leggerezza. Abbiamo una pressione per poter vincere. Dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Dobbiamo recuperare i giocatori che stanno recuperando, col Monza dovrebbero essere a disposizione Pogba e Vlahovic. Domani avremo a disposizione Cuadrado. Fino a questo momento, prima della sentenza di ieri, la Juventus aveva 37 punti, un punto dal secondo posto con tutte le possibilità di avere un posto in Champions e magari giocarsi il campionato. Dobbiamo continuare a fare il nostro dovere perché la sentenza definitiva sarà tra due mesi.“

Conclude così il tecnico: “Non dovremo farci trovare con dei rimpianti tra due mesi per non aver fatto quello che dovevamo fare. Dobbiamo continuare, ricompattarci ancora di più coi tifosi che domani sarà una serata bella, speciale, sarà una partita importante. Lo abbiamo fatto anche due mesi fa con le dimissioni del Presidente, il ribaltone del CdA. Sono cose che nella vita purtroppo a volte… Questo è un grosso imprevisto, ma da questo imprevisto singolarmente se ne esce rafforzati, con tutta la serenità del caso e l’impegno, la voglia e la determinazione di fare una cosa molto importante che è quella di vincere le partite sul campo. Un passo alla volta, scalare, intanto cerchiamo di arrivare al settimo posto poi dopo vediamo.“

