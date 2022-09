Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando l’attuale situazione in casa Juventus: le dichiarazioni

Intervistato da Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato della situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «Soddisfatto perché abbiamo 6 punti in più dell’anno scorso ma ne abbiamo lasciati 4 per strada. Per quanto riguarda il mercato, la società ha lavorato bene. Ora speriamo di recuperare, sicuramente non in questo mese, Pogba e Chiesa, però quando saremo al completo potremo fare una bella stagione».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Juventus, Allegri: «Abbiamo lasciato già 4 punti. Pogba e Chiesa Vi dico che…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG