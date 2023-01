Sono queste le parole in conferenza stampa di Max Allegri, ecco cosa dice il tecnico della Juventus in vista dell’Udinese.

Ecco le parole di conferenza stampa di Max Allegri, ecco cosa dice l’allenatore della Juventus alla vigilia del match contro l’Udinese: “Per quanto riguarda la partita di domani, indipendentemente che torneremo a giocare allo stadio, davanti al nostro pubblico, ci sarà lo stadio pieno, sarà una bella occasione per noi. Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo di condizione, Bremer è un po’ affaticato e valuterò oggi le sue condizioni. Rugani è pronto per giocare all’occorrenza.“

Conclude così il tecnico bianconero: “La formazione la valuterò oggi, devo fare delle scelte, oggi dopo l’allenamento avrò definito la formazione contro un’Udinese che è fisica, sta facendo un ottimo campionato. Ha giocatori di qualità , in primis il nostro ex Pereyra che è straordinario. Da noi, con me, ha fatto un campionato veramente ottimo. Beto è un giocatore fisico, attaccano bene la porta, occupano l’area con molti giocatori, sarà una partita complicata come tutte perché è la seconda dell’inizio della stagione.“

