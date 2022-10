Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della sfida con il Benfica in Champions League

RAMMARICO – «Quando sento parlare di come potevamo fare… Le cose vanno in un certo modo, prima vuol dire che non eravamo pronti. Abbiamo vinto due gare ma non vuol dire che siamo usciti dalla situazione difficile perchè in Champions e in campionato siamo ancora in ritardo».

GATTI – «Dovevo scegliere tra lui e Rugani perchè Alex dopo il derby ha avuto un problemino, si è mezzo allenato. Stamattina si è alzato e non ce la faceva. Ma Gatti deve stare sereno e tranquillo».

