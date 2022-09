Allegri e il possibile esonero? La Juventus ha le idee chiare e per il momento va avanti con il tecnico che deve svoltare

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico non è in discussione anche se è valutato come il responsabile dell’avvio negativo dei bianconeri. La società si aspetta un cambio di rotta per tornare a lottare per i vertici.

L’articolo Juventus Allegri, aria d’esonero? La società pensa questo proviene da Calcio News 24.

