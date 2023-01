Sono queste le parole dell’allenatore della Juventus, Allegri, che su DAZN discute dopo la sconfitta contro il Monza.

Ecco le parole del tecnico della Juventus, Max Allegri, discute così dopo la brutta sconfitta in casa contro il Monza, le parole a DAZN: “Siamo parecchio lenti e non abbiamo avuto la forza di reazione dopo il gol annullato a loro. Siamo stati poco reattivi e cattivi, quindi bisogna rientrare all’interno di quello che è la stagione. Soprattutto a livello mentale, perché le partite non si devono perdere, ma quando si perdono vanno perse in un altro modo. o so solo che noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo. Chi non è in grado di fare questo è normale che stia fuori. Dopo la batosta di oggi bisogna lavorare sulla classifica reale, quindi bisogna farsi un esame di coscienza e riprende con rabbia e cattiveria”.

Conclude così: “Con l’Atalanta è stata una partita particolare, però io guardo solo i dati. Abbiamo subito 10 gol e li abbiamo subiti anche in maniera facile, come quelli di oggi. Il Monza ha fatto un buon primo tempo, però li abbiamo facilitati noi e su questo bisogna lavorare. È vero che abbiamo fatto 38 punti, però in questo momento ne abbiamo 23. Bisogna essere consapevoli della classifica che abbiamo, purtroppo in questo momento”.

