Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn prima della sfida alla Roma.

COME VINCERLA – «Serve velocità di palla e di pensiero, abbiamo lavorato tutta la settimana per metterli in difficoltà. Perà pensiamo soprattutto a noi e a quello che possiamo fare».

SEGRETO DEL NAPOLI – «Noi pensiamo a noi. Questo aspetto ha sempre dato qualcosa in più. Cerchiamo di mettere in difficoltà il mister dando del nostro meglio, questa mentalità ha sempre pagato fino ad ora».

