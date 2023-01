In conferenza stampa parla Max Allegri, il tecnico della Juventus parla di chi ci sarà per la sfida il Monza.

Ecco cosa dice Max Allegri, in conferenza stampa l’allenatore della Juventus parla di chi ci sarà per il match contro il Monza: “Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa non sarà a disposizione perché ha un affaticamento sul flessore della gamba operata ma è normale. È una roba di due giorni, giovedì è a disposizione con la Lazio. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico, ce l’ha un po’ infiammato ma dovrebbe esserci con la Lazio. Bonucci è in ritardo, ci vorrà più tempo. Anche De Sciglio a disposizione.“

Conclude così: “Campionato falsato? Il mio pensiero serve a ben poco, l’ho detto anche ai ragazzi. Dobbiamo essere più concentrati di prima sull’aspetto calcistico, dobbiamo fare uno sforzo importante e renderlo semplice, facendo risultato già domani col Monza. Ci aspettiamo che anche i tifosi ci diano una mano, in questo momento dobbiamo compattarci tutti, essere un blocco granitico per fare il meglio possibile. Oltre al campionato abbiamo l’Europa League e la Coppa Italia“.

