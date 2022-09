Ecco le parole di Max Allegri, il tecnico della Juventus, in conferenza parla del match contro la Fiorentina di domani.

Ecco le parole dell’allenatore della Juventus, Max Allegri che ha parlato del match contro la Fiorentina in conferenza stampa, ecco il punto sugli infortunati: “Non è in condizioni ottimali, ma è in condizioni di giocare una partita. Vedremo se 45′ o 60′. Domani non c’è Rabiot, perché ha preso un colpo mercoledì quando ha giocato. Gli si è gonfiata la coscia, ha questo ematoma che gli impedisce di piegare la gamba.“

Massimiliano Allegri

Conclude Allegri su Paredes: “È venuto con entusiasmo, è un giocatore importante che aumenta la qualità dei nostri centrocampisti. Lui, Locatelli, Fagioli, Miretti. Abbiamo giocatori di qualità, poi aspettiamo il rientro di Pogba. Abbiamo giocatori poi con caratteristiche diverse come McKennie, Rabiot. Abbiamo miscelato molto bene le caratteristiche di tutti i giocatori, ora pensiamo a lavorare e ottenere il massimo da qui al 18 settembre e poi l’ultimo mese prima del Mondiale.“

