Max Allegri parla in vista della partita contro l’Inter, queste le parole del tecnico della Juventus alla vigilia.

L’allenatore della Juventus, Max Allegri si presenta in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter, le parole del tecnico sulla condizione: “Lo vedremo domani, quando giochiamo questa bella partita. Chiellini è rientrato, Bonucci verrà in panchina ma è indietro, Zakaria e Alex Sandro sono recuperati. Siamo tutti quasi abili e arruolati. Zakaria partirà titolare, Alex Sandro devo decidere.”

Su Dybala: “Sì Dybala domani gioca. Con la società siamo in linea su tutto, io espongo le mie idee, la società espone le sue e alla fine troviamo sempre un’unità di intenti per programmare e andare avanti. Quando le scelte vengono fatte si fanno tutti insieme.”

Sul ruolo di Danilo: “Non so ancora la formazione. Difficilmente giocherà a centrocampo anche perché ho tutti i centrocampisti.”

Conclusione ancora su Dybala: “Arrivabene ha parlato chiaro: una volta fatte delle scelte, le scelte sono quelle. Non è il primo caso di un giocatore che cambia società. Ci sono altri giocatori in scadenza. Adesso dobbiamo restare concentrati sul finale di stagione. Ci sono otto gare di campionato e la Coppa Italia.”

Sul mercato in generale: “Io non faccio mercato alla Juve ma do solo indicazioni. Non faccio il mercato dell’Inter e neanche quello dello United.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG