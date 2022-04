L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha spiegato cosa la sua squadra assolutamente non deve sbagliare domani nella gara contro la Juventus.

Simone Inzaghi ha parlato del derby d’Italia contro la Juventus nella tradizionale conferenza stampe della vigilia. “Sarà una partita molto importante e penso che non poteva esserci partita migliore per dare un segnale forte all’ambiente e a noi stessi. Con la Fiorentina e il Torino non mi è piaciuto l’approccio. Dobbiamo cercare di approcciare meglio la gara perché domani sera sarà determinante l’approccio. È normale che siamo stati tutti solo negli ultimi due giorni. Ieri hanno fatto un buon allenamento, tocca a noi con rabbia e carattere fare di più”.

Marotta Ausilio Antonello

“Sappiamo dove eravamo un mese e mezzo fa, nelle ultime sette partite abbiamo perso punti. Con corsa e determinazione domani dovremo fare una grande partita contro un avversario di valore. Tutte le squadre di vertice hanno avuto questi momenti. Il nostro è coinciso con il doppio confronto con il Liverpool e il derby perso. A inizio anno avrei messo la firma ad essere in questo momento, avendo vinto la Supercoppa, avendo raggiunto gli ottavi di Champions e a giocarmi lo scudetto con le altre. E un posto Champions, che era l’obiettivo che mi aveva chiesto la mia società“.

