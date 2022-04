Simone Inzaghi parla in vista della partita contro la Juventus, queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter sul ritorno di Brozovic: “Tutti sappiamo dell’importanza di Marcelo, ci è mancato, ha lavorato abbastanza bene. Oggi farà intero allenamento come de Vrij, poi vedremo. Sarebbe un recupero importante.”

Parlando del derby d’Italia: “Sarà una partita molto importante, non poteva esserci gara migliore in questo momento per dare un segnale forte.”

Inzaghi parla della Juventus: “Conosciamo abbastanza bene la Juve. A gennaio con Vlahovic e Zakaria hanno fatto investimenti importanti perché hanno visto carenze e si sono migliorati. Fermo restando che era già una grandissima squadra. Chiaramente Vlahovic, ma anche Morata, Dybala o Kean sono tutti attaccanti da tenere in considerazione.”

Conclude così: “Tutte le squadre di vertice hanno avuto questi momenti, il nostro è coinciso in mezzo al Liverpool, con il derby perso. A inizio anno, per questa classifica, per gli ottavi di Champions, la vittoria in Supercoppa, avrei messo la firma. Questo ci avevano chiesto dalla proprietà.”

