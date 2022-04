Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti appare nervoso in conferenza stampa prima della partita contro l’Atalanta.

L’allenatore del Napoli, Spalletti in vista della partita con l’Atalanta ha tanto da dire, inizia parlando del match: “Partite di quelle che ti guardano negli occhi, chi abbassa un po’ lo sguardo nei 95′ perde perché loro sanno mantenere il livello alto di forza, qualità, ritmo. Squadra costruita bene, come da anni, in queste gare qui non basterà una giocata, una finta, ma 95′ di sportellate ribattendo colpo su colpo, questa sarà la partita”.

Luciano Spalletti

Poi si alzano i toni e Spalletti si scaglia contro la Gazzetta: “Oggi sono contento che ci dedicate un grande spazio sulla Gazzetta, addirittura un richiamo in prima pagina. Covid, pluvalenze, Alemao, Osimhen e lo spogliatoio contro. Parlando pure della partita avreste fatto un quadro completo (ride, ndr). Bisogna stare attenti a fare il gioco delle 3 carte con i tifosi, che vi sgamano facilmente. Di Osimhen ne parlerà la società domani, per chiarirlo, la cosa è molto semplice”. Conclude così.

