L’esterno della Roma Leonardo Spinazzola continua l’iter riabilitativo dopo la frattura del tendine d’Achille accusata lo scorso luglio.

Leonardo Spinazzola è tornato a Roma dopo l’ultima visita di controllo al tallone infortunato nel corso di Euro2020. Il laterale ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo stato attuale non volendo sbilanciarsi sui tempi di un suo rientro che dovrebbe avvenire qualche settimana prima della fine della stagione.

Mourinho

“È andato tutto bene. Sono molto contento. Rientro per prima della fine della stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma. Ringraziamenti? A tutti loro, a chi mi è stato vicino ma ancora non è finita. Volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro”.

