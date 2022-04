L’allenatore della Roma, Josè Mourinho parla in vista della sfida contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico portoghese.

Il tecnico della Roma, Mourinho parla delle condizioni di Spinazzola: “Le notizie su Spinazzola sono positive, però sembra che voi state cercando di avere una partita o un momento dove noi possiamo dire che lui torna e questo è impossibile. Sono troppi mesi che non si allena con la squadra, comincerà ora in modo progressivo. Siamo tutti contenti, ma stiamo tranquilli. Non possiamo e non vogliamo dire che torna domani, la prossima settimana o a fine stagione. La cosa più importante è che lui sta bene”.

Mourinho conclude parlando degli indisponibili per la gara contro la Sampdoria: “Zaniolo invece è arrivato infortunato dalla Nazionale. Giovedì aveva un problema ai flessori e con noi non si è allenato, non è disponibile. Tutti gli altri stanno bene. Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi”.

