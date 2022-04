Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano parla in vista della partita contro l’Empoli, queste le sue dichiarazioni.

Italiano, tecnico della Fiorentina dell’andata contro contro l’Empoli: “Credo che ogni partita abbia una storia a sé, quella è andata in quel modo. Negli ultimi minuti abbiamo perso la concentrazione: domani, dopo la pausa, servirà averla al massimo per tutti i 90′. Occorre prestare attenzione all’Empoli, che ha vinto tante gare in trasferta e sa essere concreto là davanti. Arriviamo anche consapevoli della grande prestazione fatta a San Siro, mi auguro che si possa vedere una Fiorentina arrembante domani.”

L’allenatore della Fiorentina parla di Cabral: “È in crescita, domani sarà della partita. Domani deve dimostrare di essere un giocare da Fiorentina, che ha le qualità per essere un giocatore importante. È del ’98, è ancora giovane e può crescere ogni giorno. Penso sia arrivato il momento giusto per esprimersi bene.”

Conclude sull’obiettivo finale: “Avremmo potuto avere qualche punto in più per il coraggio, per il modo diverso di stare in campo. Questa piazza, con questi tifosi e questo amore deve avere una squadra che cerca sempre di vincere. La squadra lo ha percepito, fin dal mio primo discorso in ritiro. Ci sono rischi, ma ognuno lavora per mettere in campo ciò che vuole esprimere. L’obiettivo di entrare prime otto in classifica è figlio del coraggio che abbiamo messo in campo. Crediamo nella qualificazione.”

