Parla Max Allegri in conferenza stampa per presentare la sfida che attende la sua Juventus contro il Maccabi.

Sono queste le parole di Max Allegri, tecnico della Juventus che parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Maccabi: “Se mi hai già detto tu Milik-Vlahovic-Di Maria insieme non è un’allegrata, al limite farò qualcosa che nessuno si immagina. Bisogna fare una partita di compattezza. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori, che noi facciamo errori durante le partite. È successo nel quarto d’ora col Maccabi, la partita di Milano è stata sulla falsariga di quella col Benfica in casa.“

Massimiliano Allegri

Conclude così il tecnico bianconero: “Soltanto che col Benfica abbiamo fatto gol e abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo. Ad un minuto dalla fine del primo tempo prendiamo rigore, poi come rientriamo ad inizio secondo tempo facciamo dieci minuti bene e su un mezzo contrasto perso prendiamo il secondo. Su queste robe bisogna lavorarci. In questo momento la cosa più facile da fare è avere più compattezza all’interno della partita.”

