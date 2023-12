Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così parlato dopo il match giocato in casa del Monza

Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Monza-Juventus.

SUCCESSO – «Vittoria importante contro una squadra forte che gioca bene. Siamo stati aggressivi nel primo tempo con occasioni per raddoppiare. Nel secondo tempo loro hanno avuto tanto la palla e noi abbiamo un po’ peccato lasciando quel tiro a Carboni che è un bravo giocatore. Poi siamo stati bravi noi a fare gol e a trovare la vittoria».

JUVE DIVERSA – «Quando lavori e c’è positività, quando tutti si mettono in discussione, chi gioca e chi entra sono cose che ci dobbiamo portare in fondo. Dobbiamo recuperare un po’ di giocatori che hanno meno condizione. C’è un gruppo che fa cose importanti, non dobbiamo fermarci, dobbiamo lavorare e stare attaccati alla testa della classifica».

