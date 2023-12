Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha così parlato dopo il match giocato contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Monza-Juventus.

COSA E’ SUCCESSO ALLA FINE – «Non partirei dai minuti finali ma da una grande prestazione della squadra. Il gol finale è un gol fortuito, perché Gatti ha anche ciccato la palla. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto dato stasera, ci avevamo messo cuore, anima, qualità tecniche e fisiche. Meritavamo anche il pareggio».

FALSO NOVE – «Le scelte vengono in funzione a quanto vedo in settimana, non volevamo dare riferimenti alla Juve. Ciurria sa fare quel ruolo, poi la Juve si difendeva bassa e abbiamo sofferto solo da rimesse laterali e calci d’angolo. Nel secondo tempo i cambi han dato una sterzata, abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Peccato perché ci credevamo fino alla fine, una volta raggiunto il pareggio era quasi fatta. Siamo stati leggeri nel perdere un duello difensivo e la Juve ci ha castigato».

