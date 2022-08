Nella consueta conferenza stampa il tecnico della Juventus, Max Allegri risponde alle domande sul mercato e i giocatori.

L’allenatore della Juventus, Max Allegri si presenta nella consueta conferenza stampa, ecco le parole sulla domanda del mercato: “Di mercato non parlo. Indipendentemente da quello che sarà il mercato, dobbiamo fare il massimo con la rosa che abbiamo a disposizione. Alla fine della stagione vedremo se siamo stati più forti o ci sono state altre più forti di noi. Abbiamo due obiettivi: superare i gironi di Champions e rimanere tra le prime quattro al 13 novembre. Da gennaio in poi sarà un’altra stagione, avremo Chiesa e Pogba“.

Massimiliano Allegri

Aggiunge sul ruolo di Kostic: “Kostic? Non so se è più adatto a giocare a tre, a quattro o a cinque. È sicuramente un calciatore che gioca bene a calcio. Passa la palla con una velocità che mi ricorda Douglas Costa. Dominare le partite? Si possono dominare con o senza la palla. Ci sono momenti in cui magari la palla ce l’hanno gli avversari e tu stai comunque dominando“.

