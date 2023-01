Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn subito dopo la vittoria contro la Cremonese

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn subito dopo la vittoria contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni:

MERCATO – «La Juve ha una rosa molto importante, ci sono state defezioni a livello traumatico e non. In questa fase sono usciti giovani importanti come Miretti, Fagioli, Iling e Soulé. C’è da essere contenti, c’è da lavorare e pensare che c’è solamente da migliorare».

NUOVO RUOLO DA MANAGER – «Quando sono stato nelle società, anche alla Juve, ho sempre collaborato. Mi aggiornano sui giocatori in giro, poi dopo parliamo. Il mercato serve se ce n’è bisogno, al momento la rosa della Juventus sta bene così».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Juventus, Allegri: «Mercato? La rosa al momento sta bene così» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG