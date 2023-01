Sono queste le parole del polacco Arek Milik punta della Juventus a DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese.

La punta della Juventus, Arek Milik a DAZN parla così dopo aver siglato la rete della vittoria contro la Cremonese: “Siamo molto felici per questa vittoria, era importante iniziare l’anno vincendo. Non abbiamo giocato bene, abbiamo sbagliato tanto ma quello che conta è la vittoria. Siamo contenti per i tre punti e andiamo avanti così. Io o Vlahovic sulle punizioni? Ci alleniamo insieme, lui tira molto bene. Anche io sto facendo bene sulle punizioni, dipende sempre dalle sensazioni in campo. Se uno se la sente tira non ci sono problemi“.

Conclude così il polacco: “Come sta la Juve? Ci mancano ancora tante persone, al di là del Mondiale alcuni hanno ripreso gli allenamenti da giorni. Oggi Adrien è entrato e ha fatto bene. Ci vuole ancora qualche settimana prima che tutti siamo pronti. Ma prima o poi arriveremo tutti quanti”.

