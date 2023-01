Ecco cosa dice il tecnico della Juventus, Max Allegri a DAZN, dopo la vittoria contro la Cremonese nei minuti finali.

Sono queste le parole di Allegri a DAZN, l’allenatore della Juventus commenta la vittoria contro la Cremonese: “Sapevamo delle difficoltà della partita. La Cremonese pressa, corre. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, nel secondo siamo entrati meglio. Abbiamo rischiato sul palo, è stato un errore nostro. Abbiamo fatto un passo in avanti, allungando sulla quinta e questo è importante. Rabiot in panchina? Aveva giocato la finale ma prima era stato 7/8 giorni fermo quindi l’ultimo allenamento l’aveva fatto il 10 dicembre. Chiesa è entrato bene, Rabiot lo stesso, Paredes ha fatto meglio da mezz’ala. Iling è entrato bene, anche Kean. Questi cambi in panchina sono molto importanti.“

Conclude così l’allenatore: “Di María? Oggi si è allenato, sembra meglio. Vediamo. Angel è straordinario, ha qualità straordinarie. Deve star bene, purtroppo ha preso questa botta e speriamo di averlo a disposizione presto. Come Pogba, Vlahovic e Cuadrado. C’è bisogno di tutti. Mercato? La Juve ha una rosa molto importante, ci sono state defezioni a livello traumatico e non. In questa fase sono usciti giovani importanti come Miretti, Fagioli, Iling e Soulé. C’è da essere contenti, c’è da lavorare e pensare che c’è solamente da migliorare“.

