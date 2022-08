In conferenza stampa si presenta Allegri, l’allenatore della Juventus parla anche di calcio mercato per i giovani.

Max Allegri parla della situazione dei giovani della Juventus in conferenza stampa durante la presentazione della sfida contro il Sassuolo, queste le parole su chi resterà: “Con la società siamo pienamente d’accordo sui giovani. Non abbiamo ancora deciso chi rimane e chi no: uno/due rimarranno alla Juventus, altri faranno un altro percorso per andare a giocare. È inutile tenerli tutti qui e non farli giocare ma dipende come si evolverà il mercato, da quello che succederà in questi 20 giorni.“

Massimiliano Allegri

Aggiunge il tecnico: “Una cosa è certa: i giovani che abbiamo sono molto bravi. Sono contento e stanno lavorando bene. Un conto è valutare che sono bravi, un altro è scegliere il percorso giusto. Questa è la cosa giusta da fare.” Conclude con queste parole riferendosi a Miretti, Fagioli e Rovella.

