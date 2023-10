Massimiliano Allegri ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Atalanta Juve.

CONTENTI DI CHI E’ ENTRATO – «Contento della prestazione dei ragazzi e del punto fatto. Non era semplice, abbiamo fatto 60′ buoni ma potevamo fare meglio a livello tecnico e verticalizzare di più. Moise era tanto che non giocava, Yildiz ha fatto bene, non avevamo peso specifico davanti»

ARRABBIATO NEL FINALE – «Abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell’uno contro uno. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby».

SI POTEVA CREARE DI PIU’ – «Si poteva nel primo tempo, potevamo essere più precisi e sereni. I ragazzi si sono compattati hanno fatto una bella partita. Non eravamo troppo convinti nel fare gol».

