Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio contro la Juventus.

OTTIMISMO E RAMMARICO – «La vittoria ci stava tutta stasera uscendo con una prestazione abbastanza buona: ne usciamo più forti anche noi, con delle certezze maggiori rispetto a prima. I nuovi entrati hanno dato una buona impressione: anche Holm e Bakker. Noi abbiamo affrontato una squadra solida che ha avuto le sue occasioni. Siamo stati anche abbastanza duttili, e con Scamacca dentro può diventare abbastanza importante, poi è chiaro che stasera c’è il rammarico viste le occasioni mancate».

TRA EUROPA LEAGUE E CAMPIONATO – «Noi stiamo bene da qualche settimana, giochiamo sempre con gli stessi giocatori: le risposte non sono state mai all’insegna della fatica. Chiaro che giocare più partite può condizionare molto la squadra, ciò però ci porta a crescere. Ci aspettano delle gare abbastanza difficili: o vinci o impari nel calcio. Dobbiamo cercare soltanto di recuperare gli infortunati. Da domani penseremo allo Sporting: una gara abbastanza difficile, con loro sarà molto fondamentale».

SULLA JUVE – «Le conquiste le fai sul campo non in quello che hai fatto prima. La Juventus poteva affrontarla in maniera diversa questa partita. Hanno faticato soprattutto perché siamo stati anche molto competitivi. Loro stanno pur sempre lottando per lo scudetto, quindi per noi è importante affrontare così certe partite».

MURIEL, SCAMACCA, DE KETELAERE – «Luis è entrato molto bene, speriamo perché lui è veramente un jolly. CDK? Sta giocando molto bene, nonostante le tante partite giocate. Scamacca invece domani rientra in gruppo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG