Ai microfoni di DAZN il difensore dell’Atalanta Toloi ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio contr la Juventus.

RAMMARICO PER IL FINALE – «Era una partita dura, la Juve è sempre molto forte e bisogna combattere e giocare forte, giocare bene tecnicamente. E’ stata una buona partita, meritavamo di più. Peccato per non aver vinto, ma la strada giusta è questa, andiamo avanti. Adesso c’è l’Europa League, un’altra partita importante».

PORTA INVIOLATA – «Siamo più solidi, tutta la squadra lavora, gli attaccanti aiutano e pressano forte. Questo ci fa difendere meglio, oggi non è stato diverso. Abbiamo giocato, creato situazioni, peccato per non aver segnato. Questo è il calcio, la Juve è forte e va bene così».

CHAMPIONS LEAGUE – «Se giochi così puoi giocare contro tutti. Dobbiamo continuare lavorando così, giocando come fatto oggi. Chi è entrato ha dato un aiuto importante».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG