L’Inter ha vinto contro la Salernitana per 4-0 ma la gara è stata molto più in bilico di quanto faccia pensare il risultato finale. Fino all’ingresso di Lautaro Martinez i granata erano riusciti a resistere agli assalti nerazzurri che avvenivano ad intervalli di tempo dando anche l’impressione di poter far male in ripartenza.

esultanza gol Lautaro Martinez

Toro scatenato

Il capitano dell’Inter ci ha messo 9 minuti per timbrare il cartellino la prima volta, in totale saranno 4 goal in 27 minuti. Scavetto con la punta da sotto per oltrepassare Ochoa in uscita bassa, destro violento dall’interno dell’area, calcio di rigore centrale e sinistro di giustezza sempre dall’interno dell’area: il Toro ha mostrato tutto il repertorio.

L’importanza di Thuram

Si tratta della sua miglior partenza di sempre, i numeri recitano 9 goal in 7 partite di campionato; nessuno prima di lui aveva segnato un poker da subentrato in Serie A. In molti dei suoi goal di questo inizio di stagione c’è lo zampino di Marcus Thuram, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il figlio d’arte è in testa alla classifica degli assist del campionato con 4 passaggi decisivi in 7 giornate; l’ultimo di questi è stato quello della prima rete del numero 10. Il francese inoltre si è guadagnato anche il calcio di rigore che ha portato allo 0-3.

