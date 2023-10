Intervistato ai microfoni di Radio 24, Carlo Pellegatti si esprime così su Lautaro Martinez, trascinatore indiscusso dell’Inter nel match di campionato con la Salernitana.

LAUTARO- «Mi piace Lautaro, anche come persona. Ci sono dei giocatori dell’Inter che hanno fatto delle figuracce in questo senso. Lautaro fa parte di quei giocatori che tu ammiri, appartiene al calcio, come correttezza, come modo di fare, come esultanze»

