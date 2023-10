Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così parlato dopo il triplice fischio del match giocato contro il Milan

Massimiliano Allegri ha così parlato a Dazn dopo Milan-Juve.

ULTIMI MINUTI DI RABBIA – «E’ stata una partita da parte della Juventus giocata bene difensivamente nel primo tempo, poi ci sono gli episodi. Bella giocata di Kean, rimasti in superiorità numerica non abbiamo iniziato benissimo, poi la gestione di palla nel finale andava fatto meglio. Con più pazienza andavamo a tirare senza dare loro la possibilità di andare in contropiede. La superiorità c’era, ma Leao può annullarla. Era da tanto che non vincevamo col Milan, devo solo ringraziare i ragazzi».

COSA VA MIGLIORATO – «E’ una questione di passaggi fatti in un modo. Il campo deve diventare come un aeroporto, loro non dovevano prenderla. Non dovevamo prendere contropiedi, poi i passaggi nello stretto non si fanno più, non si dribbla più, non si fanno più contrasti. Sono cose che si devono migliorare, ci sono ragazzi con poca esperienza e giocare a San Siro non era facile».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG