Sono queste le parole di Max Allegri ecco cosa dice l’allenatore della Juventus a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Ecco le parole di Allegri, tecnico della Juventus a DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina: “La Fiorentina stava venendo avanti per pareggiarla, noi abbiamo avuto buone occasioni ma non abbiamo raddoppiato. Ci siamo difesi bene, poi c’è stato il gol annullato per fuorigioco, lo stesso da parte nostra. Partita combattuta, posso solamente ringraziare i ragazzi in un momento non semplice. Ora siamo a un punto dal settimo posto, questo è già un bel risultato. Ora c’è l’Europa League, poi dobbiamo proseguire con buono spirito“.

Conclude così il tecnico bianconero: “Abbiamo fatto una buona partita, ci sono state occasioni, buone azioni in velocità. Abbiamo avuto due occasioni con Kostic, una con Vlahovic… situazioni favorevoli. La Fiorentina è brava a giocare, ti mette sempre pressione ma abbiamo fatto una buona partita. Chiesa nel primo tempo è partito a sinistra, ma finchè Amrabat non ha seguito Di Maria avevamo superiorità numerica sulla destra. Poi dopo ho messo Chiesa per attaccare Biraghi e farlo giocare nell’uno contro uno. Abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, Federico deve giocare più dentro il campo, ma sta migliorando e si è messo a disposizione della squadra. Lo devono fare tutti, Di Maria stesso si è sacrificato molto”.

