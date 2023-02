Sono queste le parole di Alessandro Bocci, che sul Corriere della Sera scrive sul Milan in vista della Champions League.

Ecco le parole di Alessandro Bocci, il giornalista sul Corriere della Sera scrive del Milan in vista della sfida contro il Tottenham di Champions League: “Più dura per il Milan, che ha ripreso a vincere ma è ancora lontano dalla squadra capace di arrivare allo scudetto. Il Tottenham di Conte è superiore per qualità, furore, e intensità, ma va a corrente alternata (ieri ha perso 4-1 a Leicester) ed è solo quinto in campionato. Se il Diavolo ritroverà l’anima e l’ispirazione non partirà battuto“.

Nosotti a Sky Sport 24 parla così dei rossoneri: “Ci vuole calma, nel senso che siamo facili a facili entusiasmi e facili disperazioni da una partita all’altra. Qualcosa è cambiato, sì, nell’atteggiamento. Nel secondo tempo, anche grazie al sistema un po’ cambiato con la difesa a 3. Il Milan torna alla vittoria contro una squadra come il Torino vincendo più duelli aerei e toccando qualche palla in più nella metà campo avversaria. Siamo all’inizio dell’esame, ma la nottata non è ancora passata“.

