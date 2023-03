Il tecnico della Juventus, Max Allegri, analizza la partita e i prossimi obiettivi della squadra dopo la sconfitta contro la Roma.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il termine della partita contro la Roma. Riguardo alla sconfitta, ha dichiarato di conoscere le difficoltà della squadra avversaria, ma che avrebbero potuto fare di più durante il primo tempo. Inoltre, ha evidenziato che la Juventus avrebbe potuto difendere meglio durante il gol subito. Sull’espulsione di Kean, il tecnico ha ammesso che l’entrata del giocatore ha messo in difficoltà la squadra e che la sua reazione è stata sbagliata.

Per quanto riguarda la scelta di giocare con un modulo 4-3-3, Allegri ha sottolineato la necessità di utilizzarlo in quel momento e che alcuni giocatori, come Pogba, non erano al 100%. Inoltre, ha affermato che la squadra ha ancora obiettivi importanti da raggiungere nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione. Infine, ha parlato del futuro della squadra e dell’importanza di continuare a lavorare duramente per raggiungere i risultati desiderati.

