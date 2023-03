Il difensore del Milan racconta la sua carriera, la passione per il calcio e la sua esperienza nel calcio italiano.

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori è stato intervistato dalla UEFA nel corso del programma FedEx “Next in Line”. Tomori ha spiegato il significato del suo nome, ha parlato della sua infanzia e del suo idolo Thierry Henry. Ha anche parlato della sua esperienza di gioco in Italia, dove ha dovuto adattare il suo stile di gioco e concentrarsi maggiormente sulla tecnica e sulla posizione rispetto alla palla.

Tomori ha detto di essere molto felice di giocare per il Milan, una squadra che ha sempre ammirato, e ha espresso la sua gratitudine a Paolo Maldini per averlo voluto nella squadra. Ha parlato della sua esperienza di gioco a San Siro, dove ha segnato il suo primo gol in Champions League e ha spiegato il suo obiettivo di migliorare e diventare dominante in entrambe le aree di rigore. Il suo sogno nella vita è quello di non avere rimpianti e di poter dire di aver dato il massimo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG