Il centrocampista del Milan racconta il suo percorso dal Francia all’Italia, passando per l’Inghilterra e l’Empoli.

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla UEFA poco prima della partita contro il Tottenham valida per gli ottavi di finale della Champions League. In questa intervista, Bennacer ha parlato del suo percorso che lo ha portato da Arles a Milano, passando per Londra ed Empoli. Inizialmente non voleva andare all’estero e credeva di rimanere in Francia, ma l’Arsenal ha fatto di tutto per farlo sentire a casa, convincendolo a firmare.

Dopo aver imparato tutto ciò che poteva dall’Arsenal, Bennacer ha deciso di lasciare il club e firmare con l’Empoli, una scelta rischiosa ma motivata dalla sua ambizione di giocare e dimostrare il suo valore. Ha lavorato sodo e con pazienza, fino a quando ha avuto la possibilità di mostrare il suo talento e ha iniziato a giocare con regolarità, vincendo anche la Coppa d’Africa con la nazionale algerina. Anche se questo successo appartiene ormai al passato, Bennacer lo ricorda con grande emozione e gratitudine.

